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Власть

Студенты из Кыргызстана не могут получить визы в Италию. Пояснение МИД

Группа студентов из Кыргызстана не может получить визы в Италию. МИД КР дал свое пояснение.

По его данным, каких-либо письменных обращений, указывающих на системность проблематики, от кыргызстанцев не поступало.

Для уточнения списка соискателей виз в консульский департамент приглашен представитель студентов, выступивших с открытым обращением к руководству республики.

МИД направил свое обращение в адрес дипломатического представительства Италии в Кыргызстане с резиденцией в Астане с просьбой оказать содействие и ускорить процедуру по рассмотрению заявок на оформление учебных виз.

Поручения направлены посольству Кыргызстана в Италии и Казахстане для проведения консультаций с итальянской стороной. Поддерживается связь с почетным консулом Италии в Кыргызстане Марией Беспаловой. Она также содействует в решении вопроса. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/248325/
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