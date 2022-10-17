Зима близко. Садыр Жапаров провел совещание по подготовке к отопительному сезону

Фото Султана Досалиева. Садыр Жапаров провел совещание по подготовке к отопительному сезону

Президент провел рабочее совещание по вопросу готовности страны к прохождению осенне-зимнего отопительного периода 2022/2023, в том числе о поставках и обеспечении населения и учреждений углем.

В нем участвовали председатель кабинета министров Акылбек Жапаров, члены кабмина, руководители государственных органов и структурных подразделений администрации президента, а также руководители профильных государственных учреждений.

Министр энергетики Таалайбек Ибраев рассказал о ходе подготовки отраслей экономики и населения к осенне-зимнему периоду.

Заслушав информацию, Садыр Жапаров обозначил необходимость своевременного удовлетворения потребностей населения и отраслей экономики в энергоресурсах.

Он обратил внимание на важность принятия мер по недопущению чрезмерного роста цен на уголь для населения страны во время отопительного сезона.

В том числе поручено применить льготный тариф на перевозку твердого топлива железнодорожным транспортом.

Отмечена необходимость обеспечения тщательного контроля за реконструкцией и строительством энергетических объектов для успешного прохождения предстоящего отопительного периода.