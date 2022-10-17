В Министерстве образования выясняют, куда потратили бюджетные 86 миллионов сомов

Министерство образования 86 миллионов сомов потратило бесцельно. Об этом на парламентском комитете по социальной политике сообщил депутат Айбек Маткеримов со ссылкой на аудитора Счетной палаты Алимжана Байгазакова.
«На комитете во время доклада Алимжан Байгазаков заявил, что в Министерстве образовании и науки 86 миллионов сомов использованы не по целевому назначению. В прошлый раз ваш заместитель не смог это прокомментировать. Вы что думаете по этому поводу? Для чего предназначались эти деньги?» — обратился к главе Минобразования нардеп.
Уланбек Мамбетакунов ответил, что из бюджета выделено 86 миллион 698 тысяч сомов. Из них, по его словам, Кыргызскому государственному университету культуры и искусств имени Бейшеналиевой выделено 19 миллионов 535 тысяч сомов, Республиканскому колледжу культуры в Токмаке — 6 миллионов 110 тысяч сомов.
«16 спузам выделено 35 миллионов сомов. На какие статьи переведены деньги, уточняем. Рабочая группа проверяет документы и счета. Ее работа еще не завершена. Как закончат, ответим на ваш вопрос в письменном виде», — сказал чиновник.