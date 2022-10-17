В Министерстве образования выясняют, куда потратили бюджетные 86 миллионов сомов

Министерство образования 86 миллионов сомов потратило бесцельно. Об этом на парламентском комитете по социальной политике сообщил депутат Айбек Маткеримов со ссылкой на аудитора Счетной палаты Алимжана Байгазакова.

«На комитете во время доклада Алимжан Байгазаков заявил, что в Министерстве образовании и науки 86 миллионов сомов использованы не по целевому назначению. В прошлый раз ваш заместитель не смог это прокомментировать. Вы что думаете по этому поводу? Для чего предназначались эти деньги?» — обратился к главе Минобразования нардеп.