Исследование: рейтинги Садыра Жапарова и Адахана Мадумарова выросли

Рейтинг президента Кыргызстана Садыра Жапарова продолжает расти. Об этом говорится в итогах национального опроса Международного республиканского института.

Опрос проводился с 10 августа 2022 года по 5 сентября 2022 года. В нем участвовали 1 тысяча 500 кыргызстанцев от 18 лет и старше.

По результатам опроса 38 процентов респондентов доверяют Садыру Жапарову, в апреле 2022 года цифра составляла 34 процента. Второе место после главы государства занимает председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев — ему доверяют 18 процентов опрошенных, такой же показатель у него был и в апреле.

Фото 24.kg. Результаты опроса

Депутату парламента Нуржигиту Кадырбекову доверяют 11 процентов респондентов. Но уровень доверия у нардепа падает — в апреле эта цифра составляла 13 процентов.

Его коллеге Адахану Мадумарову доверяют 10 процентов опрошенных. Его рейтинг вырос на два процента по сравнению с предыдущим опросом.

Депутату Эрулану Кокулову сейчас доверяют 4 процента кыргызстанцев, а в апреле их было 5 процентов.

Нардепу Дастану Бекешеву и послу Кыргызстана в Германии — 2 процента, эта цифира не изменилась по сравнению с предыдущим опросом.

Не доверяют никому 13 процентов опрошенных.