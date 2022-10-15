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Власть
Сюжет: Кемпир-Абадское водохранилище

На курултае по Кемпир-Абаду в Узгене полпреда Ошской области освистали

Сегодня в Узгенском районе проходит курултай по ситуации вокруг Кемпир-Абадского водохранилища.

Организаторы дали слово полномочному представителю президента в Ошской области Зиядину Жамалдинову.

Он заявил, что переговоры по кыргызско-узбекской границе проходили больше года. Кроме того, по его словам, непонятно, почему так называемые патриоты только сейчас решили поднять вопрос по Кемпир-Абадскому водохранилищу.

«Я думаю, сегодня собрались люди из всех областей страны, сюда прибыли аксакалы, патриоты. Но они могли бы собираться и раньше, не пользуясь ситуацией вокруг Кемпир-Абадского водохранилища. Они могли бы озвучивать и решать проблемы Ошской области. Новая власть обещала решить приграничные вопросы», — сказал Зиядин Жамалдинов.

Местные жители освистали чиновника и не дали ему продолжить речь. В итоге Зиядину Жамалдинову пришлось уйти со сцены.

Ранее глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил нардепам, что суммарно за Кыргызстаном остается более 19 тысяч гектаров земли, за Узбекистаном — территория воды Кемпир-Абадского водохранилища — 4 тысячи 485 гектаров, но управлять им будут совместно две страны.

Кемпир-Абадское водохранилище (в Узбекистане его называют Андижанским) расположено на стыке Ошской и Джалал-Абадской областей Кыргызстана и Андижанской области Узбекистана. Оно было построено в 1983 году на территории КР.

В 1973-м Узбекистан предоставил земельную компенсацию — Кыргызстану передали 4 тысячи 100 гектаров.

В Кемпир-Абад впадают реки Тар, Кара-Кульджа и Кара-Дарья. Водохранилище относится к Кыргызстану. Его площадь — 4 тысячи 400 гектаров. Максимальный объем наполнения — 1,9 кубических километра. В свое время его отдавали в аренду Узбекистану. Воды Ферганского канала начинаются из водохранилища Кемпир-Абад и через Араванский район КР поступают в РУз.
Ссылка: https://24.kg/vlast/248175/
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