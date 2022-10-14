Садыр Жапаров заявил о важности политического диалога России и Центральной Азии

«Кыргызстан заинтересован в поступательном развитии сотрудничества в формате «Центральная Азия — Россия», в совместных усилиях по комплексному развитию ключевых направлений сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической, энергетической, сельскохозяйственной, культурно-гуманитарной, миграционной сферах», — заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров на первом саммите «Центральная Азия + Россия».

Президент отметил необходимость поддержания политического диалога, нахождения взаимоприемлемых путей решения по насущным вопросам, консолидированно продвигать интересы в международных и региональных организациях. Он также затронул афганскую проблематику, которая сохраняет свою актуальность на международном и региональном уровнях.

Как отметил Садыр Жапаров, Афганистан сталкивается с глубоким социально-экономическим и гуманитарным кризисом.

Поэтому сегодня перед всем международным сообществом стоит задача избежать повторения прошлого горького опыта и положить конец многолетнему кровопролитному военному конфликту в этой стране.

«Кыргызстан как традиционно дружественная Афганистану страна, придерживаясь принципа невмешательства во внутренние дела, заинтересован в стабильном и процветающем Афганистане. Мы всегда прилагали и будем прилагать усилия для установления мира в этой стране. Мы регулярно контактируем с действующими властями Афганистан и продолжаем разноплановое взаимодействие. На сегодняшний день важным для международного сообщества является возрождение и укрепление экономики Афганистана, содействие в его вовлечении в межрегиональные экономические процессы, продвижение реализации социально значимых инфраструктурных и региональных энергетических проектов, таких как CASA-1000 (КАСА-1000), ТАПИ, а также дальнейшее развитие региональных транспортных коридоров», — подчеркнул глава государства.

Он также призвал поддержать Розу Отунбаеву, назначенную специальным представителем Генерального секретаря ООН по Афганистану и главой миссии Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану (МООНСА), оказать содействие в осуществлении ею своего мандата.

Садыр Жапаров выразил уверенность, что ее назначение на высокую должность ООН благотворно повлияет на процесс восстановления мира и стабильности в Афганистане.