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Власть

Владимир Путин заявил о попытках извне помешать связям России и Центральной Азии

Владимир Путин сегодня выступил на первом саммите «Центральная Азия + Россия», проходящем сегодня в Астане. ТАСС сообщает, о чем говорил глава РФ.

По данным издания, Путин заявил о попытках извне помешать связям России и стран Центральной Азии.

«К активизации всех механизмов взаимодействия между нами подталкивает и усложняющаяся ситуация в мире и в регионе. [Происходят] попытки со стороны помешать развитию нашей с вами кооперации во многих областях, нарушить складывающиеся на протяжении истории честные связи и тесное взаимодействие в политике, экономике, гуманитарной сфере», — сказал глава российского государства.

Он отметил, что сейчас весьма востребованы по-настоящему скоординированные совместные шаги стран региона и РФ как по наращиванию союзничества и стратегического партнерства, так и по повышению устойчивости экономик.
Ссылка: https://24.kg/vlast/248131/
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