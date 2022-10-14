О чем говорил Садыр Жапаров на заседании Совета глав государств в узком составе

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в Астане озвучил приоритетные задачи предстоящего председательства в СНГ на очередном заседании Совета глав государств СНГ в узком формате. Об этом сообщила пресс-служба главы КР.

Главы государств обсудили вопросы углубления сотрудничества в рамках Содружества, актуальные аспекты региональной и международной повестки дня.

В своем выступлении Садыр Жапаров особо отметил успешное и продуктивное председательство Казахстана в СНГ в 2022 году.

Напомнив о создании СНГ более 30 лет назад, в период серьезных геополитических изменений, он акцентировал внимание на Соглашении о создании СНГ от 8 декабря 1991-го, Алма-Атинской декларации от 21 декабря 1991 года и Уставе СНГ от 22 января 1993-го, Московской декларации СНГ «О соблюдении суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ государств — участников Содружества Независимых Государств» от 15 апреля 1994 года, заложенных в них целях и принципах, которые являются актуальными сейчас как никогда ранее.

Садыр Жапаров отметил, что основной и незыблемый принцип создания Содружества заложен в формулировке, что дальнейшие развитие и укрепление отношений дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества между странами-участницами отвечают коренным национальным интересам народов и служат делу мира и безопасности.

Он особо подчеркнул такой важный принцип, как уважение территориальной целостности друг друга и нерушимость существующих границ. Это одна из главнейших договоренностей, которая является ключевой основой сегодняшних отношений.

Президент в очередной раз подтвердил, что кыргызская сторона придерживается неизменной позиции о необходимости решения спорных вопросов исключительно мирным путем и политико-дипломатическими методами.

Он добавил, что с 1 января 2023-го Кыргызстан приступит к председательству в СНГ. Кыргызская сторона в ходе своего председательства неизменно будет уделять большое внимание укреплению добрососедских и доверительных отношений между государствами СНГ, основанных на уважении интересов друг друга, с расширением и углублением взаимодействия разноуровневых интеграционных структур.

Фото пресс-службы президента . Садыр Жапаров

Садыр Жапаров заметил, что приоритетными задачами являются вопросы изменения климата, природоохранная и экологическая тематика в прямой увязке с вопросами безопасности и устойчивого развития. В этом ключе необходимо налаживать активный диалог с международными институтами с целью реализации совместных проектов и программ в области охраны окружающей среды и внедрения экологически чистых технологий, повышения удельного веса зеленой экономики.

Глава государства отметил, что также важно направить усилия на поддержку и развитие партнерского взаимодействия между странами СНГ по таким направлениям, как транспорт, связь и коммуникации, миграционная политика, культурно-гуманитарное сотрудничество, реализация международных инициатив и межгосударственных программ.

«Кыргызстан будет стремиться к усилению межпарламентского взаимодействия государств СНГ в целях дальнейшего сближения законодательств стран Содружества в различных областях», — заключил он.