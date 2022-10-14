Почетный гражданин Бишкека. В горкенеше определились с порядком лишения звания

Бишкекский городской кенеш определился с порядком отзыва звания «Почетный гражданин Бишкека». Соответствующие изменения внесены в постановление «Об учреждении наград местного сообщества Бишкека».

В документе отмечается, что звание может быть отозвано решением БГК по ходатайству президента, председателя кабинета министров, председателя горкенеша, мэра в случаях совершения обладателем почетного звания действий, противоречащих Конституции КР.

«Ходатайство об отзыве звания рассматривает комиссия по наградам, которая принимает решение об обсуждении данного вопроса на сессии Бишкекского городского кенеша. Вопрос выносится на рассмотрение сессии после обсуждения соответствующей профильной комиссии», — говорится в постановлении.

В БГК добавили, что возможны еще дополнения в документ, так как процедуры отзыва звания ранее не было.

Ранее сообщалось, что депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев инициировал лишение президента Таджикистана Эмомали Рахмона звания почетного гражданина Бишкека. Он обратился с официальным письмом к мэру столицы и депутатам городского кенеша с просьбой отменить решение о присвоении звания.

В соцсетях также ранее сообщалось, что, будучи градоначальником, Феликс Кулов в 1999 году вручил главе Таджикистана отличительный знак. На церемонии присутствовал глава государства Аскар Акаев.

Утром 16 сентября сразу на нескольких участках на границе Кыргызстана и Таджикистана началась стрельба. Под обстрел попали населенные пункты в Лейлекском и Баткенском районах. В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе дома покинули жители семи сел Баткенского и Лейлекского районов, села Джекенди Чон-Алайского района Ошской области. Пострадали 206 человек, погибли 63. В Баткенской области ввели режим ЧС.

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