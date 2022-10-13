«К сожалению, существующие авторитетные региональные организации не в полной мере стараются реализовать имеющиеся возможности и механизмы для упреждения конфликтов, напрямую влияющих на стабильность в регионе», — заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров на VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

По его словам, сегодня на этом пространстве сохраняются традиционные вызовы и угрозы безопасности. Но они проявляются в новых гибридных формах. Мировая экономика, не успевшая еще полностью оправиться от влияния коронавирусной пандемии, сейчас переживает новый шок из-за международной напряженности.

«Проблемы безопасности в глобальном мире вновь призывают нас к углублению доверительного сотрудничества в обеспечении комплексной и устойчивой системы безопасности и стабильности на двустороннем и многостороннем уровнях между государствами региона. В этом процессе целесообразен глубокий анализ эффективности деятельности региональных организаций и структур в части, касающейся реализации уставных целей и задач, а также договоренностей, достигнутых на высшем уровне. Это касается и СВМДА, процесс совершенствования которого должен сопровождаться действиями и мерами, основанными на анализе и прогнозе развития региона, его потребностей и проблем. Особая роль здесь отводится форуму аналитических центров, который является постоянным органом СВМДА, объединяющим ведущие аналитические и научно-исследовательские центры стран-участниц», — сказал Садыр Жапаров.