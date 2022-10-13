20:20
USD 89.43
EUR 96.34
RUB 0.98
Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Вторжение в Кыргызстан. Страна намерена решать вопросы границ мирным путем

В Баку состоялось очередное заседание Комитета начальников штабов Вооруженных сил государств — участников СНГ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В работе комитета от Кыргызстана принял участие начальник Генштаба Эрлис Тердикбаев.

«Эрлис Тердикбаев рассказал о произошедшем в сентябре пограничном конфликте на кыргызско-таджикской границе. Он отметил, что Кыргызстан в спорных вопросах и конфликтных ситуациях придерживается принципа о решении возникающих проблем между странами исключительно мирным путем и политико-дипломатическими мерами», — отметили в ведомстве.

Утром 16 сентября сразу на нескольких участках на границе Кыргызстана и Таджикистана началась стрельба. Под обстрел попали населенные пункты в Лейлекском и Баткенском районах. В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе дома покинули жители семи сел Баткенского и Лейлекского районов, села Джекенди Чон-Алайского района Ошской области. Пострадали 206 человек, погибли 63. В Баткенской области ввели режим ЧС.

Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело по статье «Преступления против мира» УК КР. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/247929/
просмотров: 2296
Версия для печати
Материалы по теме
Бишкекский штамповочный завод и «Дастан» передали Министерству обороны
В Кыргызстане начали собирать бронеавтомобили «ГАЗ-66М»
Кража цветного металла с БМЗ. Суд прекратил уголовное дело
Блогеры сообщают о решении вопроса по границе. Официально власти не подтверждают
Садыр Жапаров дал задание. В войсковой части в Кой-Таше начали строить детсад
Расследование дела контрактника Минобороны, который покончил с собой, прекращено
Мемориал с именами 111 погибших кыргызстанцев установили в Баткене
Имя Махаматжана Мапаева, погибшего при вторжении РТ, присвоено улице в Баткене
В Баткене военнослужащий Минобороны попал в ДТП. Он в тяжелом состоянии
В Кыргызстан с визитом прибыл министр обороны Казахстана
Популярные новости
Госсекретарь США Энтони Блинкен написал письмо Садыру Жапарову Госсекретарь США Энтони Блинкен написал письмо Садыру Жапарову
Акылбек Жапаров дважды за&nbsp;полтора месяца проверил снос колонии в&nbsp;Джалал-Абаде Акылбек Жапаров дважды за полтора месяца проверил снос колонии в Джалал-Абаде
Авария на&nbsp;ТЭЦ. Взрыв произошел из-за халатности чиновников&nbsp;&mdash; Мирлан Самыйкожо Авария на ТЭЦ. Взрыв произошел из-за халатности чиновников — Мирлан Самыйкожо
Эдиль Байсалов обещает, что до&nbsp;июня всех учителей страны обеспечат ноутбуками Эдиль Байсалов обещает, что до июня всех учителей страны обеспечат ноутбуками
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и&nbsp;Ozon В Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и Ozon
Безопасность на&nbsp;стройке: опыт учений от&nbsp;компании Borsan Construction Безопасность на стройке: опыт учений от компании Borsan Construction
Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в&nbsp;Кыргызстане Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в Кыргызстане
&laquo;Санарип Инсан&raquo; расширяет экономические права и&nbsp;возможности молодежи и&nbsp;женщин «Санарип Инсан» расширяет экономические права и возможности молодежи и женщин
10 февраля, суббота
20:17
Полдня о смартфоне могу и не вспоминать. Итоги опроса читателей 24.kg Полдня о смартфоне могу и не вспоминать. Итоги опроса ч...
19:48
Жителя Оша подозревают в распространении в соцсетях экстремистских материалов
19:16
Посольство Китая объявило набор на стипендиальную программу. Начата регистрация
18:48
К остановке на проспекте Айтматова приходится идти по грязи — нет тротуара
18:10
Как питаться в пожилом возрасте: десять правил от медиков