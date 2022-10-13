Вторжение в Кыргызстан. Страна намерена решать вопросы границ мирным путем

В Баку состоялось очередное заседание Комитета начальников штабов Вооруженных сил государств — участников СНГ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В работе комитета от Кыргызстана принял участие начальник Генштаба Эрлис Тердикбаев.

«Эрлис Тердикбаев рассказал о произошедшем в сентябре пограничном конфликте на кыргызско-таджикской границе. Он отметил, что Кыргызстан в спорных вопросах и конфликтных ситуациях придерживается принципа о решении возникающих проблем между странами исключительно мирным путем и политико-дипломатическими мерами», — отметили в ведомстве.

Утром 16 сентября сразу на нескольких участках на границе Кыргызстана и Таджикистана началась стрельба. Под обстрел попали населенные пункты в Лейлекском и Баткенском районах. В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе дома покинули жители семи сел Баткенского и Лейлекского районов, села Джекенди Чон-Алайского района Ошской области. Пострадали 206 человек, погибли 63. В Баткенской области ввели режим ЧС.