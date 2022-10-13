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Власть

Рекламирующих финансовые пирамиды предлагают штрафовать на 2-2,5 миллиона сомов

Брат главы ГКНБ Камчыбека Ташиева депутат Жогорку Кенеша Шайырбек Ташиев предлагает поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие наказание за рекламу финансовых пирамид.

По его словам, в стране были случаи, когда общественные деятели, публичные личности, узнаваемые народом, рекламировали финансовые пирамиды, опираясь на свою известность и авторитет среди граждан.

«Большинство наших граждан без каких-либо юридических или экономических знаний, доверившись общественным личностям, вкладывают все свои сбережения в финансовые пирамиды и прогорают», — отметил Шайырбек Ташиев.

Он считает, что продвижению финансовых пирамид способствует именно реклама. И добавил, что по возбужденным уголовным делам о создании финансовой пирамиды общая сумма причиненного материального ущерба составляет миллиарды сомов.

«Финансовую пирамиду отличить трудно простым гражданам. Их вводят в заблуждение. А потом деньги вкладчиков выводят за рубеж. Сложно проследить все банковские операции, в конечном итоге организаторы исчезают», — подчеркнул Шайырбек Ташиев и предлагает наказывать за рекламу штрафом от 2 до 2,5 миллиона сомов.  

Если это деяние сопряженно с извлечением дохода в особо крупном размере или были проведены незаконные операции с использованием компьютерных, информационных, телекоммуникационных сетей либо систем электронных платежей, при этом по предварительному сговору, наказывать предлагается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества.
Ссылка: https://24.kg/vlast/247891/
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