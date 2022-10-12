20:11
USD 89.43
EUR 96.34
RUB 0.98
Власть

Депутат Жогорку Кенеша предлагает забрать у Минкультуры департамент спорта

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Нурбек Сыдыгалиев внес на обсуждение постановление о создании отдельного агентства по физической культуре и спорту.

По его словам, спортивный сектор не может существовать при Министерстве культуры и информации.

«Спорт и культура — это разные вещи. После того как департамент отдали Минкультуры, начались проблемы, такие как несвоевременное финансирование, увольнение сотрудников, разногласия между работниками. Мы разговаривали об этом с президентом. Этим постановлением мы предлагаем кабмину создать отдельное ведомство», — сказал Нурбек Сыдыгалиев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/247888/
просмотров: 1789
Версия для печати
Материалы по теме
В Жогорку Кенеше презентовали новый веб-портал
Всего ГКНБ задержал 10 налоговиков, которые ранее работали на рынке «Дордой»
Из Налоговой службы уволили 21 человека по отрицательным мотивам
Депутат требует от председателя ГНС презентовать доклады в электронном формате
С 2024 года Налоговая служба прекращает выездные проверки
В селе Байтик люди пьют воду с червями — депутат
От использования угля Кыргызстан отказываться не намерен — Минприроды
Смог в Бишкеке. Минприроды закупит оборудование на $650 тысяч
Нужно стратегическое планирование. Депутат обратился к Садыру Жапарову
Депутат Жусупбек Коргонбай уулу вошел в состав Совета по делам правосудия
Популярные новости
Госсекретарь США Энтони Блинкен написал письмо Садыру Жапарову Госсекретарь США Энтони Блинкен написал письмо Садыру Жапарову
Акылбек Жапаров дважды за&nbsp;полтора месяца проверил снос колонии в&nbsp;Джалал-Абаде Акылбек Жапаров дважды за полтора месяца проверил снос колонии в Джалал-Абаде
Авария на&nbsp;ТЭЦ. Взрыв произошел из-за халатности чиновников&nbsp;&mdash; Мирлан Самыйкожо Авария на ТЭЦ. Взрыв произошел из-за халатности чиновников — Мирлан Самыйкожо
Эдиль Байсалов обещает, что до&nbsp;июня всех учителей страны обеспечат ноутбуками Эдиль Байсалов обещает, что до июня всех учителей страны обеспечат ноутбуками
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и&nbsp;Ozon В Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и Ozon
Безопасность на&nbsp;стройке: опыт учений от&nbsp;компании Borsan Construction Безопасность на стройке: опыт учений от компании Borsan Construction
Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в&nbsp;Кыргызстане Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в Кыргызстане
&laquo;Санарип Инсан&raquo; расширяет экономические права и&nbsp;возможности молодежи и&nbsp;женщин «Санарип Инсан» расширяет экономические права и возможности молодежи и женщин
10 февраля, суббота
19:48
Жителя Оша подозревают в распространении в соцсетях экстремистских материалов Жителя Оша подозревают в распространении в соцсетях экс...
19:16
Посольство Китая объявило набор на стипендиальную программу. Начата регистрация
18:48
К остановке на проспекте Айтматова приходится идти по грязи — нет тротуара
18:10
Как питаться в пожилом возрасте: десять правил от медиков
17:41
В Бишкеке пройдет концерт иранских музыкантов