Депутат Жогорку Кенеша предлагает забрать у Минкультуры департамент спорта

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Нурбек Сыдыгалиев внес на обсуждение постановление о создании отдельного агентства по физической культуре и спорту.

По его словам, спортивный сектор не может существовать при Министерстве культуры и информации.

«Спорт и культура — это разные вещи. После того как департамент отдали Минкультуры, начались проблемы, такие как несвоевременное финансирование, увольнение сотрудников, разногласия между работниками. Мы разговаривали об этом с президентом. Этим постановлением мы предлагаем кабмину создать отдельное ведомство», — сказал Нурбек Сыдыгалиев.