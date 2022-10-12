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Власть

Минюст подготовил проект закона о присоединении Кыргызстана к Римскому статуту

Министерство юстиции подготовило проект закона о присоединении Кыргызстана к Римскому статуту, дающему право стране обратиться в Международный уголовный суд.

Ранее президент Садыр Жапаров дал поручение ратифицировать документ.

Римский статут Международного уголовного суда — международный договор, учредивший Международный уголовный суд, принят на дипломатической конференции в Риме в 1998 году. Римский статут вступил в силу в 2002-м. Он был подписан Кыргызстаном 8 декабря 1998 года, однако не был ратифицирован.

Международный уголовный суд (МУС) — постоянный международный орган уголовной юстиции, в компетенцию которого входят преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечности, а также преступления агрессии.

Ратификация Римского статута позволит КР в той или иной степени обеспечить безопасность и будет механизмом защиты республики и ее территориальной целостности от внешних угроз и преступлений.

В Минюсте отметили, что ратификация этого документа будет внешнеполитическим заявлением Кыргызстана как приверженца идей международного сообщества по обеспечению мира и безопасности, что повысит рейтинг страны на международной арене.

В соответствии с положениями Конституции Кыргызстан не имеет целей экспансии, агрессии и военных целей. Вооруженные силы республики формируются на принципах самообороны и оборонительной достаточности.
Ссылка: https://24.kg/vlast/247875/
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