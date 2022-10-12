Президенты Азербайджана и Кыргызстана посетили природный парк «Ала-Арча»

Президенты Кыргызстана Садыр Жапаров и Азербайджана Ильхам Алиев посетили государственный природный парк «Ала-Арча». Об этом сообщила пресс-служба главы КР.

Лидеров стран встретили 12 богатырей и акыны. На аллее ремесленников президенты ознакомились с национальными обычаями и традициями кыргызского народа, мастерскими ремесленников по изготовлению изделий ручной работы, национальных ковров-ширдаков.

Читайте по теме Садыр Жапаров и Ильхам Алиев открыли школу имени Низами Гянджеви в Бишкеке

Для почетных гостей организованы дегустация блюд, национальная продовольственная выставка и выставка коллекций кыргызских национальных костюмов «Аталар изи».

Главам государств также продемонстрировали элементы традиционной охоты салбуурун с беркутчи, лучниками и тайганчи.

Этнокультурная программа сопровождалась музыкой из народных песен в исполнении коллектива фольклорно-этнографического ансамбля «Камбаркан» имени Исабаева.