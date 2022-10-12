20:02
USD 89.43
EUR 96.34
RUB 0.98
Власть

Минтранс предлагает построенные в будущем альтернативные дороги сделать платными

Построенные в будущем новые альтернативные дороги предлагают сделать платными. С такой инициативой на заседании парламента выступил замминистра транспорта Таабалды Тиллаев.

По его словам, законопроект «О платных дорогах» направлен на будущее.

«Это в основном альтернативные дороги, которые будут построены в будущем. Я думаю, это будут стратегические и другие объездные дороги. У людей будет выбор, по какой дороге ехать», — сказал чиновник.

По его данным, в 2022 году запланировано строительство 454 километров дорог.

«330 километров уже завершили. Кроме того, по инвестпроекту запланировано заасфальтировать 150 километров дорог», — сказал Таабалды Тиллаев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/247864/
просмотров: 90
Версия для печати
Материалы по теме
Цифра дня. 4,45 миллиарда сомов выделят на дорожную отрасль в 2024 году
Три дополнительные дороги хотят построить к авторынку «Жапалак» в городе Ош
В Бишкеке начали демонтаж «лежачих полицейских»
В Жогорку Кенеше презентовали новый веб-портал
Всего ГКНБ задержал 10 налоговиков, которые ранее работали на рынке «Дордой»
Из Налоговой службы уволили 21 человека по отрицательным мотивам
Депутат требует от председателя ГНС презентовать доклады в электронном формате
С 2024 года Налоговая служба прекращает выездные проверки
В селе Байтик люди пьют воду с червями — депутат
От использования угля Кыргызстан отказываться не намерен — Минприроды
Популярные новости
Госсекретарь США Энтони Блинкен написал письмо Садыру Жапарову Госсекретарь США Энтони Блинкен написал письмо Садыру Жапарову
Акылбек Жапаров дважды за&nbsp;полтора месяца проверил снос колонии в&nbsp;Джалал-Абаде Акылбек Жапаров дважды за полтора месяца проверил снос колонии в Джалал-Абаде
Авария на&nbsp;ТЭЦ. Взрыв произошел из-за халатности чиновников&nbsp;&mdash; Мирлан Самыйкожо Авария на ТЭЦ. Взрыв произошел из-за халатности чиновников — Мирлан Самыйкожо
Эдиль Байсалов обещает, что до&nbsp;июня всех учителей страны обеспечат ноутбуками Эдиль Байсалов обещает, что до июня всех учителей страны обеспечат ноутбуками
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и&nbsp;Ozon В Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и Ozon
Безопасность на&nbsp;стройке: опыт учений от&nbsp;компании Borsan Construction Безопасность на стройке: опыт учений от компании Borsan Construction
Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в&nbsp;Кыргызстане Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в Кыргызстане
&laquo;Санарип Инсан&raquo; расширяет экономические права и&nbsp;возможности молодежи и&nbsp;женщин «Санарип Инсан» расширяет экономические права и возможности молодежи и женщин
10 февраля, суббота
19:48
Жителя Оша подозревают в распространении в соцсетях экстремистских материалов Жителя Оша подозревают в распространении в соцсетях экс...
19:16
Посольство Китая объявило набор на стипендиальную программу. Начата регистрация
18:48
К остановке на проспекте Айтматова приходится идти по грязи — нет тротуара
18:10
Как питаться в пожилом возрасте: десять правил от медиков
17:41
В Бишкеке пройдет концерт иранских музыкантов