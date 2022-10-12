Минтранс предлагает построенные в будущем альтернативные дороги сделать платными

Построенные в будущем новые альтернативные дороги предлагают сделать платными. С такой инициативой на заседании парламента выступил замминистра транспорта Таабалды Тиллаев.

По его словам, законопроект «О платных дорогах» направлен на будущее.

«Это в основном альтернативные дороги, которые будут построены в будущем. Я думаю, это будут стратегические и другие объездные дороги. У людей будет выбор, по какой дороге ехать», — сказал чиновник.

По его данным, в 2022 году запланировано строительство 454 километров дорог.

«330 километров уже завершили. Кроме того, по инвестпроекту запланировано заасфальтировать 150 километров дорог», — сказал Таабалды Тиллаев.