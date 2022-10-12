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Власть

Садыр Жапаров и Ильхам Алиев открыли школу имени Низами Гянджеви в Бишкеке

Президенты Кыргызстана и Азербайджана Садыр Жапаров и Ильхам Алиев открыли школу имени Низами Гянджеви в Бишкеке. Об этом сообщила пресс-служба главы КР.

По ее данным, лидеры двух стран осмотрели здание учебного заведения.

пресс-службы президента
Фото пресс-службы президента. Садыр Жапаров и Ильхам Алиев открыли школу имени Низами Гянджеви в Бишкеке

Площадь учебного заведения составляет 2 тысячи 31 квадратный метр, оно рассчитано на 550 ученических мест. В школе, помимо классов, предусмотрены большой актовый и спортивный залы, столовая, библиотека, кабинеты для внеклассных занятий и медицинский блок, на территории будут площадки для гимнастики, зоны отдыха и автостоянка.

Школа построена на средства Азербайджанской Республики. Ее строительство началось в декабре 2019 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/247834/
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