Президенты Кыргызстана и Азербайджана Садыр Жапаров и Ильхам Алиев открыли школу имени Низами Гянджеви в Бишкеке. Об этом сообщила пресс-служба главы КР.

По ее данным, лидеры двух стран осмотрели здание учебного заведения.

Фото пресс-службы президента. Садыр Жапаров и Ильхам Алиев открыли школу имени Низами Гянджеви в Бишкеке

Площадь учебного заведения составляет 2 тысячи 31 квадратный метр, оно рассчитано на 550 ученических мест. В школе, помимо классов, предусмотрены большой актовый и спортивный залы, столовая, библиотека, кабинеты для внеклассных занятий и медицинский блок, на территории будут площадки для гимнастики, зоны отдыха и автостоянка.

Школа построена на средства Азербайджанской Республики. Ее строительство началось в декабре 2019 года.