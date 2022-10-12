Школе-гимназии № 20 Бишкека присвоили имя Гейдара Алиева. Об этом сообщила пресс-служба президента.

По ее данным, торжественная церемония присвоения имени состоялась в рамках государственного визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Кыргызстан. В ней приняли участие главы двух республик.

В своем выступлении Садыр Жапаров отметил, что присвоение имени школе в Бишкеке является знаковым событием в двусторонних отношениях и свидетельствует о крепкой дружбе двух народов и стратегическом сотрудничестве между нашими странами, основа которой была заложена Гейдаром Алиевым.

Он особо подчеркнул, что присвоение имени Гейдара Алиева школе является большой честью для Кыргызстана, потому что в этой масштабной личности сфокусировались надежды и чаяния не только народа Азербайджана.

«Кем бы он ни был, находясь на посту первого секретаря ЦК компартии республики или будучи у себя на малой родине — Нахичевани, — Гейдар Алиевич был выдающимся представителем своей эпохи, тонким и вдумчивым мыслителем, созидателем, человеком с большим сердцем. Будучи членом Политбюро Центрального комитета коммунистической партии, работая первым заместителем председателя Совета министров СССР, Гейдар Алиев руководил важнейшими сферами экономической, социальной и культурной жизни СССР. Его богатейший политический и государственный опыт, твердость и принципиальность в отстаивании интересов народа, мудрость и высокие человеческие качества по праву снискали уважение далеко за пределами Азербайджана. Он близок и нам, кыргызстанцам, своим теплым отношением к нашему народу, поддержкой и участием», — отметил Садыр Жапаров.

Фото пресс-службы президента. Школе-гимназии № 20 Бишкека присвоили имя Гейдара Алиева

Глава государства выразил надежду на то, что в будущем из стен данной школы выйдут личности масштаба Гейдара Алиева.

Садыр Жапаров напомнил слова Гейдара Алиева, что «будущий прогресс нашего общества во многом будет зависеть от того, чему и как мы учим молодежь сегодня», и отметил, что образование молодого поколения страны постоянно находится в центре внимания.

«Это естественно, потому что настоящее и будущее любого государства непосредственно связано с качественным образованием, способностью применять полученные знания на пользу обществу», — подчеркнул Садыр Жапаров.

Президент Садыр Жапаров выразил признательность президенту Азербайджана за сохранение преемственности, за личную приверженность к высоким узам дружбы, солидарности и поддержки. Благодаря этому двусторонние отношения не только успешно развиваются и по сей день, но и выходят на совершенно новый уровень.

Садыр Жапаров особо подчеркнул, что в этом году отношения между Кыргызстаном и Азербайджаном активизировались и вышли на совершенно новый уровень стратегического партнерства.

Далее главы государств осмотрели залы, учебные классы данной школы. Лидеры стран в столовой школы пообщались с детьми младших классов за завтраком, поели вместе с ними школьную кашу.

Во время осмотра классов президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал футбольный мяч и подарил его ученикам.