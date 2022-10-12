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Власть
Сюжет: Кемпир-Абадское водохранилище

Отдавали земли, и живем спокойно. В ЖК предлагают поддержать соглашение с РУз

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Жаныбек Кыдыкбаев поддержал проект соглашения с Узбекистаном по делимитации и демаркации госграницы.

Парламентарий решил выразить свою позицию, процитировав покойного религиозного деятеля Чубак ажы Жалилова.

«Чубак ажы говорил, что если не знаешь вопросы границ, то не вмешивайся, либо отдай, либо реши их. Во время Акаева мы решили границу с Китаем, отдав Узонгу-Кууш, во времена Бакиева — Каркыру, земли в Токмаке, на Иссык-Куле, Таласе были решены. Спокойно живем. Давайте поддержим решение государства», — заявил Жаныбек Кыдыкбаев.

Жаныбек Кыдыкбаев отметил, что во время делимитации границы с Китаем и с Казахстаном тоже некоторые депутаты парламента выступали против. Но теперь на этих рубежах границы все спокойно.

Депутат Адахан Мадумаров призвал коллегу сначала набраться опыта парламентария.

«Один из коллег, молодой парень, извините, не знаю вашего имени, обратился к некоторым депутатам. Дай вам Аллах дожить до того возраста, как ваши коллеги. Не один раз, а 5 раз изберут вас депутатом, пока опыта наберетесь. Речь о законности. Требование только одно — чтобы все было в рамках регламента и Конституции. Народ избрал вас, поверил вам. Народ лучше нас понимает. Люди там (в приграничных районах. — Прим. 24.kg) живут и не намерены покидать эти земли», — ответил он.

Отметим, 10 октября профильный комитет, заслушав информацию главы ГКНБ Камчыбека Ташиева об итогах кыргызско-узбекских переговоров по границе, поддержал проект соглашения с Узбекистаном по делимитации границы.

Ранее глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил нардепам, что суммарно за Кыргызстаном остается более 19 тысяч гектаров земли, за Узбекистаном — территория воды Кемпир-Абадского водохранилища — 4 тысячи 485 гектаров, но управлять им будут совместно две страны.

Кемпир-Абадское водохранилище (в Узбекистане его называют Андижанским) расположено на стыке Ошской и Джалал-Абадской областей Кыргызстана и Андижанской области Узбекистана. Оно было построено в 1983 году на территории КР.

В 1973-м со стороны Узбекистана была предоставлена земельная компенсация — Кыргызстану передали 4 тысячи 100 гектаров.

В Кемпир-Абад стекается вода рек Тар, Кара-Кульджи и Кара-Дарьи. Водохранилище относится к Кыргызстану. Его площадь составляет 4 тысячи 400 гектаров. Максимальный объем наполнения — 1,9 кубических километра. В свое время его отдавали в аренду Узбекистану. Воды Ферганского канала начинаются с водохранилища Кемпир-Абад и через Араванский район поступают в РУз.
Ссылка: https://24.kg/vlast/247815/
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