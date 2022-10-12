Частичная мобилизация. Прибывших в КР россиян предлагают размещать на Иссык-Куле

Бежавших от мобилизации россиян предлагают отправлять в пансионаты на Иссык-Куле. С такой инициативой на заседании Жогорку Кенеша выступил депутат Максатбек Сарбагышев.

По его словам, большой наплыв граждан России стал толчком роста цен за аренду жилья в столице.

«Наши граждане остаются без жилья. Поэтому миграционная или Антимонопольная служба должны вести работу с отелями, с акимом Иссык-Кульского района, и прямо в аэропортах россиянам предлагать ехать на озеро», — сказал Максатбек Сарбагышев.

Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию.