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Власть

Сын за отца не отвечает. Тазабек Икрамов заступился за Руслана Бекназарова

На заседании Жогорку Кенеша депутат Тазабек Икрамов заявил, что Руслана Бекназарова преследуют из-за заявлений его отца Азимбека Бекназарова.

Он отметил, что сын за отца не отвечает.

«Сын не в ответе за высказывания, деяния отца. Обвинения Руслану Бекназарову беспочвенны. Мы знаем его. Просим рассмотреть его дело справедливо», — заявил нардеп.

Тазабек Икрамов и Сеидбек Атамбаев заступились также за активиста Ырыса Жекшеналиева с просьбой отпустить молодого парня.

Первомайский районный суд Бишкека продлил меру пресечения сыну бывшего посла Кыргызстана в Малайзии Азимбека Бекназарова Руслану. Он будет находиться под стражей до 12 декабря.

Напомним, Руслана Бекназарова подозревают в распространении экстремистских материалов в социальной сети Facebook. Материалы пропагандировали идеологию экстремистско-террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», запрещенной в Кыргызстане.

Администратору страницы «Полит Узник» в Facebook Ырысу Жекшеналиеву вменяют призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и массовым беспорядкам. 14 августа его доставили в следственную службу МВД, затем задержали и водворили в СИЗО-1 Бишкека.
Ссылка: https://24.kg/vlast/247797/
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