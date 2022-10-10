15:47
USD 87.60
EUR 97.58
RUB 0.97
Власть

Когда рекультивируют хвостохранилище в Каджи-Сае, рассказали депутатам

На Иссык-Куле есть две проблемы, которые могут привести к экологической катастрофе, — очистные сооружения в Чолпон-Ате и урановое хвостохранилище в Каджи-Сае. Об этом на заседании парламентского комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию заявил депутат Балбак Тулобаев.

По его словам, «Росатом» первый и второй этапы по рекультивации хвостохранилища в поселке Каджи-Сай уже завершил.

Читайте по теме
За счет «Росатома» рекультивируют три хвостохранилища в Кыргызстане

«Сейчас идет третий этап рекультивации, стоимостью 5 миллионов сомов. Он самый опасный. Если проект сработает и хвостохранилище взорвется, Иссык-Куль можно закрыть. Он нам не будет нужен. На Иссык-Куле есть две большие проблемы, связанные с экологией, — хвостохранилище в Каджи-Сае и очистные сооружения в Чолпон-Ате. Мы должны эти проблемы решить в ближайшем будущем», — сказал Балбак Тулобаев.

Замминистра чрезвычайных ситуаций Азамат Мамбетов ответил, что в Каджи-Сае осталось только демонтировать производственные здания и сооружения.

«Мы планируем полностью рекультивировать месторождение примерно в 2023-2024 году. В Кыргызстане приезжал представитель корпорации «Росатом» Николай Спасский. В рамках переговоров он обещал, что проект будет завершен», — сказал Азамат Мамбетов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/247611/
просмотров: 2388
Версия для печати
Материалы по теме
Идет рекультивация. Акылбек Жапаров посетил урановые хвостохранилища
В Кыргызстане начались работы по реабилитации хвостохранилищ в Майлуу-Суу
Кыргызстан получит 2,2 миллиарда рублей на рекультивацию хвостохранилищ
Разработку урановых хвостохранилищ предлагают начать чиновники Минприроды
Завершена реабилитация хвостохранилищ в Шекафтаре и Мин-Куше
В Тонском районе общественному объединению незаконно передали детский сад
У Дома правительства митингуют жители Тонского района
Экологической безопасностью озаботился президент Садыр Жапаров и подписал указ
Хвостохранилища в Чаткальском районе. В местность передали защитные средства
В Кыргызстане началась экологическая реабилитация урановых объектов
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане введен режим чрезвычайной ситуации в&nbsp;энергетической отрасли В Кыргызстане введен режим чрезвычайной ситуации в энергетической отрасли
Инцидент на&nbsp;границе. Администрация президента переложила вину на&nbsp;кыргызстанца Инцидент на границе. Администрация президента переложила вину на кыргызстанца
Если госслужащие не&nbsp;смогут подтвердить знание кыргызского языка, их&nbsp;уволят Если госслужащие не смогут подтвердить знание кыргызского языка, их уволят
Дороги будем строить сами. Кыргызстан отказался от&nbsp;услуг иностранных компаний Дороги будем строить сами. Кыргызстан отказался от услуг иностранных компаний
Бизнес
Как сэкономить на&nbsp;QR-платежах в&nbsp;Кыргызстане Как сэкономить на QR-платежах в Кыргызстане
&laquo;Акун Иссык-Куль&raquo;: Свалки мусора не&nbsp;было, велась сортировка отходов «Акун Иссык-Куль»: Свалки мусора не было, велась сортировка отходов
Компания &laquo;Абдыш-Ата&raquo;: Мы&nbsp;открыты для общества и&nbsp;журналистов Компания «Абдыш-Ата»: Мы открыты для общества и журналистов
&laquo;РСК Банк&raquo;: Интернет-эквайринг по&nbsp;картам &laquo;ЭЛКАРТ&raquo;, Visa и&nbsp;Mastercard «РСК Банк»: Интернет-эквайринг по картам «ЭЛКАРТ», Visa и Mastercard
28 июля, пятница
15:46
В московском аэропорту у гражданина Узбекистана в нижнем белье нашли бриллианты В московском аэропорту у гражданина Узбекистана в нижне...
15:30
Как сэкономить на QR-платежах в Кыргызстане
15:17
Президент поручил модернизировать пункт пропуска «Иркештам»
15:07
«Акун Иссык-Куль»: Свалки мусора не было, велась сортировка отходов
14:58
Экс-мэр Бишкека пытался защитить свое здание от демонтажа пристройки