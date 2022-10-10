Когда рекультивируют хвостохранилище в Каджи-Сае, рассказали депутатам

На Иссык-Куле есть две проблемы, которые могут привести к экологической катастрофе, — очистные сооружения в Чолпон-Ате и урановое хвостохранилище в Каджи-Сае. Об этом на заседании парламентского комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию заявил депутат Балбак Тулобаев.

По его словам, «Росатом» первый и второй этапы по рекультивации хвостохранилища в поселке Каджи-Сай уже завершил.

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«Сейчас идет третий этап рекультивации, стоимостью 5 миллионов сомов. Он самый опасный. Если проект сработает и хвостохранилище взорвется, Иссык-Куль можно закрыть. Он нам не будет нужен. На Иссык-Куле есть две большие проблемы, связанные с экологией, — хвостохранилище в Каджи-Сае и очистные сооружения в Чолпон-Ате. Мы должны эти проблемы решить в ближайшем будущем», — сказал Балбак Тулобаев.

Замминистра чрезвычайных ситуаций Азамат Мамбетов ответил, что в Каджи-Сае осталось только демонтировать производственные здания и сооружения.

«Мы планируем полностью рекультивировать месторождение примерно в 2023-2024 году. В Кыргызстане приезжал представитель корпорации «Росатом» Николай Спасский. В рамках переговоров он обещал, что проект будет завершен», — сказал Азамат Мамбетов.