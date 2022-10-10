В законе о государственных закупках на кыргызском языке допустили 163 ошибки

Депутаты профильного комитета сегодня рассмотрят редакционные поправки в закон о государственных закупках на кыргызском языке. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Дастан Бекешев.

По его словам, в документе нашли 163 ошибки. Именно их и планируется исправить. Кроме того, депутаты комитета по бюджету, экономической и фискальной политике рассмотрят новые законопроекты «О молодежи» и «Об инновационной деятельности».

«Согласно первому законопроекту, в КР хотят создать фонд по финансированию инициатив молодежи. Вторым документом разрешают деятельность технопарков и инновационных центров. Но налогообложение — на общих основаниях, никаких льгот не предусмотрено. Поэтому непонятно, для чего это делается», — отметил Дастан Бекешев.