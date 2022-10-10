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Власть

Участников баткенских событий надо приравнять к ветеранам войны — депутат

Брат главы ГКНБ Камчыбека Ташиева депутат Жогорку Кенеша Шайырбек Ташиев предлагает поправки в Закон «О ветеранах войны, Вооруженных сил и тружениках тыла».

Документ разработан «в целях защиты социальных прав военнослужащих Кыргызской Республики, участвовавших в боевых действиях при выполнении правительственных боевых заданий на территории страны при вторжении иностранных террористических групп с 1 июня 1999 года по ноябрь 2000-го».

Автор отмечает: действующий Закон «О ветеранах войны, Вооруженных сил и тружениках тыла» предусматривает, что его субъекты обладают всей полнотой социально-политических и личных прав и свобод, закрепленных Конституцией и другими законодательными и нормативными актами. Государство гарантирует ветеранам дополнительную социальную защиту в виде компенсаций и преимуществ, которые ни при каких обстоятельствах не могут быть отменены или изменены.

«Однако указанный документ не усовершенствован и не предусматривает никаких социальных гарантий воинам, участвовавшим в баткенских событиях 1999-2000 годов. За этот период состав ветеранов Великой Отечественной войны из граждан Кыргызской Республики уменьшился на 3 тысячи 475 человек. За аналогичный период сократился перечень и ветеранов-афганцев на 1 тысячу 875 человек. Уменьшился состав граждан, принимавших участие в ликвидации чернобыльской катастрофы, на 28 человек», — пояснил Шайырбек Ташиев.

По его словам, поскольку эти категории значительно сократились в общем на 6 тысяч 529 человек, следовательно, высвободились суммы, предусмотренные на выплату компенсаций.

Нардеп считает, что дополнительных денег на выплату социальных льгот воинам-баткенцам из госбюджета не потребуется.
Ссылка: https://24.kg/vlast/247542/
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