В Бишкеке открыли новое здание Центра охраны материнства и детства

Председатель кабмина Акылбек Жапаров принял участие в церемонии открытия нового здания Национального центра охраны материнства и детства при Министерстве здравоохранения, где образованы отделения отоларингологии и офтальмологии.

Как отмечает пресс-служба правительства, отделения оснащены современным оборудованием и отвечают международным стандартам.

Чиновник выразил благодарность Кувейту и общественному объединению «Центр Ас-Сафа» за строительство нового здания.

«В прошлом году на этом месте закладывали капсулу, а сегодня мы открываем новые отделения офтальмологии и отоларингологии, оснащенные современным оборудованием и отвечающие международным стандартам. Созданы хорошие условия для лечения маленьких пациентов. Мы обязаны развивать качественную медицинскую службу, используя современные медицинские технологии, новые методы, и оказывать помощь каждому нуждающемуся ребенку, делая все возможное в борьбе за его жизнь. Дети — наше счастье, радость и будущее, забота об их здоровье — обязанность старшего поколения. Самое главное богатство нашей страны — это люди. Светлое будущее нашего народа зависит именно от подрастающего поколения. Поэтому для государства очень важно, чтобы наши дети росли здоровыми», — сказал он.

Акылбек Жапаров отметил, что ранее общественное объединение «Центр Ас-Сафа» построило в наццентре диагностическую клинику, отделение заболеваний крови и трансплантации, отделение детской онкологии и гематологии.

На строительство и оснащение Кувейт и общественное объединение выделили 174,5 миллиона сомов.