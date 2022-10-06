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Власть

Депутаты Жогорку Кенеша поругались из-за кандидатов в министры

Сегодня на заседании парламента депутат Балбак Тулобаев предложил прекратить заслушивать информацию кандидатов на посты руководителей Минкультуры, Минтранса, Минобразования и Минэнерго.

Он отметил, что можно перейти к голосованию. Нардеп спросил мнение коллег. Последние возмутились таким предложением.

Депутат Медер Алиев заявил, что по регламенту после того, как предложение поступило, необходимо спросить мнение тех, кто записался задавать вопросы.

«Если они согласны, можно ставить предложение на голосование. Есть конституционные принципы, есть регламент. Почему один должен говорить, а другой нет? Давайте соблюдать регламент. Спросите мнение других», — сказал Медер Алиев.

С Балбаком Тулобаевым не согласилась и его коллега Надира Нарматова. По ее словам, сейчас депутаты рассматривают непростой вопрос.

«Те, кто закончил говорить, пусть не поднимают инициативы и тихо сидят. Вы свои обязанности выполнили — подхалимничали, сказали о том, что поддерживаете, вас уже знают все четыре министра. У всех оставшихся есть свое мнение», — сказала Надира Нарматова.

Балбак Тулобаев ответил, что он перед тем, как выйти к микрофону, советовался с коллегами. Последние согласились и отправили его вносить предложение.

«Не надо меня ругать. Вы сначала кворум обеспечьте, а потом поговорим. Кворума нет в зале», — сказал Балбак Тулобаев.

Отметим, что в зале заседаний присутствует 35 депутатов из 90. При этом табло показывает, что в зале находится 49 человек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/247343/
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