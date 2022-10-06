Депутатам рассказали, когда введут 12-летнюю систему образования в школах

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутаты рассматривают кандидатуры на посты руководителей Минкультуры, Минтранса, Минобразования и Минэнерго.

И. о. министра образования Уланбек Мамбетакунов отметил, что ведомство готовит введение системы 12-летнего образования в школах.

«Но она будет внедрена, когда будут готовы государственные стандарты образования. Кроме того, необходимо, чтобы была готова и образовательная база», — сказал Уланбек Мамбетакунов.

Ранее сообщалось, что переход на 12-летнее школьное образование планируется с 2023-го. О введении новой модели обучения, при которой нулевой класс будет упразднен, стало известно в начале апреля. Экс-министр образования и науки Алмазбек Бейшеналиев тогда заявил, что теперь дети пойдут в первый класс в возрасте шести лет, а не семи. Тогда, по его мнению, «мы будем соответствовать мировым стандартам».

Затем переход к 12-летнему школьному образованию отодвинули на 2024-2025 учебный год.