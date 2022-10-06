Владельцы жилья выселяют квартирантов в погоне за деньгами. Депутаты возмущены

Сегодня на заседании парламента депутат Дастан Бекешев возмутился тем, что граждан выселяют из квартир, которые они снимают.

По его словам, реакции от Налоговой службы недостаточно.

«Надо для студентов строить общежития, причем современные кампусы при университетах. Почему для иностранцев мы строим и обеспечиваем общежитиями, а для наших студентов нет? Они ходят, побираются, снимают квартиры. Их выселяют и выкидывают. Скоро граждане выйдут к «Белому дому», к резиденции президента, надо будет, даже юрты поставят. Мне так пишут. Надо реагировать», — сказал Дастан Бекешев.

Его поддержал коллега Суйунбек Омурзаков. По его словам, квартиры снимают госслужащие, зарплата которых низкая.

«Им надо кормить семьи, в садик водить детей. Госслужащие вынуждены снимать квартиры. Стоимость аренды квартиры с 15 тысяч поднялась до 40-50 тысяч сомов. Нужно принимать меры в отношении тех, кто незаконно поднимает цены за аренду жилья», — подчеркнул нардеп.