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Власть

Акылбек Жапаров: Бишкек и Ош готовы выделять земли под проекты ГЧП

Для качественной разработки проектов государственно-частного партнерства будет усилен и преобразован Фонд финансирования подготовки проектов. Об этом сегодня сообщил председатель кабинета министров Акылбек Жапаров на международной конференции.

По его словам, с 2021 года количественный портфель проектов заметно увеличился до 56 проектов ГЧП с учетом охвата частных инвестиций на сумму более $1 миллиарда. Подписаны соглашения по 13 новым проектам ГЧП на общую сумму более $300 миллионов, на стадии конкурса находятся пять проектов на сумму не менее $50 миллионов. Еще 36 проектов ГЧП на стадии подготовки.

«Для дальнейшей усиленной концентрации частных инвестиций по модернизации экономической и социальной инфраструктуры в Кыргызстане принята программа развития ГЧП до 2026 года. Ею поставлены задачи по запуску 50 крупных проектов ГЧП в энергетике, здравоохранении, дорожно-транспортном секторе на общую сумму более 100 миллиардов сомов, будут подготовлены и запущены малые пилотные проекты — детские сады, спортивные залы, логистические центры во всех регионах страны. Бишкек и Ош готовы выделять земли», — сказал Акылбек Жапаров.

Он отметил, что фонд финансирования подготовки проектов ГЧП будет заниматься консультационными услугами по подготовке технико-экономического обоснования к проектам, помогать в проведении конкурсов. Его бюджет сейчас составляет $4 миллиона. Он является возобновляемым. Победитель конкурса возвращает в фонд средства на подготовку проекта ГЧП.

«Кабинет министров стремится обеспечить более широкое участие частного сектора с помощью моделей ГЧП, предполагающей участие частного сектора в развитии инфраструктуры. Помимо такого важного аспекта, как привлечение капитала для инвестиций в инфраструктуру и разделения рисков, ГЧП помогает внедрять инновации, создавать рабочие места и обеспечивать экономический рост. Прошу государственные органы и ответственные организации самым внимательным образом изучить лучший отечественный и зарубежный опыт государственно-частного партнерства. Нам необходимо сделать этот институт одним из важнейших механизмов реализации социальной и экономической политики», — заключил Акылбек Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/247263/
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