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Власть

В Жогорку Кенеше предлагают поменять государственные символы Кыргызстана

Сегодня на заседании парламента депутат Арсланбек Малиев заявил, что в Кыргызстане нужно поменять государственные символы — герб, гимн и флаг.

По его словам, если посмотреть на герб, можно увидеть просто красивую картинку.

«Если обратиться к истории, у нас есть свои буквы, самая лучшая из них — кыргызская буква «Ң». Нынешний флаг Кыргызстана принял советский парламент. Настоящий цвет флага Кыргызстана — голубой. Флаг великого кыргызского народа голубой, каким он был у Манаса», — сказал Арсланбек Малиев.

Не нравится депутату и гимн. Он считает, что у кыргызского народа есть другие красивые мелодии. Например произведение «Кыргыз жери».

«Эту песню хорошо знают. Мы можем немного изменить текст. Тогда мы обновим наши символы, обратимся к истории и будем использовать настоящие кыргызские символы. Сейчас готовятся соответствующие законопроекты, которые мы вынесем на обсуждение в ближайшее время», — сказал Арсланбек Малиев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/247254/
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