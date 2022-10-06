В Жогорку Кенеше предлагают поменять государственные символы Кыргызстана

Сегодня на заседании парламента депутат Арсланбек Малиев заявил, что в Кыргызстане нужно поменять государственные символы — герб, гимн и флаг.

По его словам, если посмотреть на герб, можно увидеть просто красивую картинку.

«Если обратиться к истории, у нас есть свои буквы, самая лучшая из них — кыргызская буква «Ң». Нынешний флаг Кыргызстана принял советский парламент. Настоящий цвет флага Кыргызстана — голубой. Флаг великого кыргызского народа голубой, каким он был у Манаса», — сказал Арсланбек Малиев.

Не нравится депутату и гимн. Он считает, что у кыргызского народа есть другие красивые мелодии. Например произведение «Кыргыз жери».

«Эту песню хорошо знают. Мы можем немного изменить текст. Тогда мы обновим наши символы, обратимся к истории и будем использовать настоящие кыргызские символы. Сейчас готовятся соответствующие законопроекты, которые мы вынесем на обсуждение в ближайшее время», — сказал Арсланбек Малиев.