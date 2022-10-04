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Власть

ГУОБДД: Большинство штрафов за нарушение ПДД оплачивается со скидкой

Большинство штрафов за нарушение Правил дорожного движения оплачивается со скидкой. Об этом на заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции сообщил начальник ГУОБДД Азамат Исраилов.

По его словам, ведомство планирует увеличить штрафы за грубые нарушения ПДД.

«Штрафы повышаются только для злостных нарушителей, у нас нет цели пополнить бюджет. Если бы такая цель была, мы бы не предусматривали скидку в 70 процентов. По проекту «Безопасный город» на сегодняшний день оплачено 78,9 процента штрафов. Сейчас мы планируем автоматизировать систему выплаты взысканий», — сказал Азамат Исраилов.

Депутат Алишер Эрбаев заявил, что больше 20 процентов штрафов не выплачены гражданами, а ГУОБДД пытается усложнить закон. Парламентарий также считает неправильным лишать граждан водительских прав пожизненно. По его словам, подобная норма не соответствует Конституции. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/247088/
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