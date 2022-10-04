За восемь месяцев количество ДТП в Кыргызстане снизилось на 8,9 процента

За восемь месяцев 2022-го количество ДТП в Кыргызстане снизилось на 8,9 процента по сравнению с этим же периодом прошлого года. Об этом на заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции сообщил начальник ГУОБДД Азамат Исраилов.

По его словам, число погибших в дорожно-транспортных происшествиях граждан снизилось на 31,3 процента. Число пострадавших уменьшилось на 7,8 процента.

«За восемь месяцев этого года в ДТП погибли 379 человек, за тот же период 2021-го — 552 человека. Большее количество аварий произошло в Бишкеке — 1 тысяча 774. Но, в отличие от других регионов, в столице меньше погибших и пострадавших — 27 человек погибли, 2 тысячи 314 пострадали. Конечно, много аварий происходит на трассах международного значения: Бишкек — Ош, Бишкек — Нарын — Торугарт, Балыкчи — Ананьево — Каракол», — сказал Азамат Исраилов.