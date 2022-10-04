03:40
USD 89.32
EUR 96.64
RUB 1.00
Власть

За восемь месяцев количество ДТП в Кыргызстане снизилось на 8,9 процента

За восемь месяцев 2022-го количество ДТП в Кыргызстане снизилось на 8,9 процента по сравнению с этим же периодом прошлого года. Об этом на заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции сообщил начальник ГУОБДД Азамат Исраилов.

По его словам, число погибших в дорожно-транспортных происшествиях граждан снизилось на 31,3 процента. Число пострадавших уменьшилось на 7,8 процента.

«За восемь месяцев этого года в ДТП погибли 379 человек, за тот же период 2021-го — 552 человека. Большее количество аварий произошло в Бишкеке — 1 тысяча 774. Но, в отличие от других регионов, в столице меньше погибших и пострадавших — 27 человек погибли, 2 тысячи 314 пострадали. Конечно, много аварий происходит на трассах международного значения: Бишкек — Ош, Бишкек — Нарын — Торугарт, Балыкчи — Ананьево — Каракол», — сказал Азамат Исраилов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/247081/
просмотров: 1748
Версия для печати
Материалы по теме
Три дополнительные дороги хотят построить к авторынку «Жапалак» в городе Ош
Служебная машина посольства Китая в Кыргызстане попала в аварию
В Казахстане произошло ДТП с участием 26 машин
Девочку, пострадавшую в ДТП в Балыкчи, перевели в Бишкек
ДТП в Балыкчи. Экс-начальника ОВД водворили в СИЗО
В Бишкеке начали демонтаж «лежачих полицейских»
Вблизи Канта пассажирский бус врезался в легковушку: пять человек погибли
Плохое обслуживание дорог. Руководителя ДЭП-28 оштрафовали на 23 тысячи сомов
Кабмин хочет обязать автовладельцев устанавливать видеорегистраторы
В Алматы автобус попал в аварию. Три человека погибли
Популярные новости
Президент обещает, что покупка жилья станет для любого кыргызстанца возможной Президент обещает, что покупка жилья станет для любого кыргызстанца возможной
Автовладельцев хотят обязать устанавливать видеорегистраторы. Депутаты против Автовладельцев хотят обязать устанавливать видеорегистраторы. Депутаты против
Глава кабмина: Пора отказываться жить от&nbsp;зарплаты до&nbsp;зарплаты Глава кабмина: Пора отказываться жить от зарплаты до зарплаты
Президент предложил Камчыбеку Ташиеву возглавить Федерацию футбола Кыргызстана Президент предложил Камчыбеку Ташиеву возглавить Федерацию футбола Кыргызстана
Бизнес
Удобно и&nbsp;просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay Удобно и просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay
Бесплатный способ перевода денег из&nbsp;России в&nbsp;Кыргызстан Бесплатный способ перевода денег из России в Кыргызстан
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; проводит работы для бесперебойной подачи газа в&nbsp;Оше «Газпром Кыргызстан» проводит работы для бесперебойной подачи газа в Оше
&laquo;Банк Компаньон&raquo; дарит денежные призы «Банк Компаньон» дарит денежные призы
2 февраля, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
1 февраля, четверг
23:45
В WhatsApp на iOS можно будет входить в аккаунты без пароля
23:14
В Астане из атриума Национального музея убрали памятник Нурсултану Назарбаеву
22:45
В Москве кыргызстанец разбросал на улице пятитысячные купюры и снял это на видео
22:22
Акылбек Жапаров встретился с премьер-министром Казахстана. Что обсуждали
22:00
Если отключили свет. Телефоны энергетиков по Бишкеку и областям Кыргызстана