Акылбек Жапаров обсудил с делегацией Всемирного банка перспективы сотрудничества

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров встретился с делегацией Всемирного банка во главе с вице-президентом по региону Европы и Центральной Азии Анной Бьерде. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Чиновник отметил приоритетные направления деятельности правительства и рассказал, что в 2022 году в результате реализации программы развития страны происходит процесс восстановления экономической активности. За январь — август наблюдается положительный тренд экономического роста на уровне 8 процентов.

По словам Акылбека Жапарова, выросла эффективность администрирования налогообложения. Это произошло в том числе за счет применения цифровых технологий и благодаря усилиям по улучшению налогового администрирования. При этом кабинет министров уделяет серьезное внимание вопросу поддержки частного сектора и планирует выделение финансирования через четыре банковских института развития.

Одной из приоритетных задач является всестороннее экономическое развитие регионов страны, в особенности Баткенской области.

На встрече обсуждены вопросы разработки пятилетней рамочной программы партнерства между группой Всемирного банка и Кыргызстаном, а также другие вопросы двустороннего сотрудничества.

Анна Бьерде выразила готовность к дальнейшему развитию и укреплению взаимодействия и отметила важность качественной проработки программы партнерства.

Акылбек Жапаров заметил, что в документе необходимо сделать акцент на такие направления сотрудничества, как агропромышленный комплекс, туризм, поддержка частного сектора, транспорт и энергетика, в том числе проекты по возобновляемым источникам энергии.

«При этом цифровизацию, зеленую экономику, развитие человеческого капитала, здравоохранение и образование хотелось бы видеть сквозными целями в рамках сотрудничества с Всемирным банком», — сказал он.