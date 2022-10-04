Депутату не нравится инициатива повышения штрафов за нарушение ПДД

Сегодня на заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции депутаты рассматривают поправки в Кодекс о правонарушениях.

По словам замминистра внутренних дел Октября Урмамбетова, законопроект предусматривает ужесточение наказания водителей за нарушение Правил дорожного движения. В частности, предполагается, что в случае, если водитель совершил ДТП и скрылся с места происшествия, его автоматически лишат прав на вождение авто.

Нардеп Русланбек Жакышов отметил, что в Кыргызстане слишком большие штрафы за нарушение ПДД. «Ко мне обратились граждане. Один из них приехал в аэропорт. Выяснилось, что у него есть неоплаченный штраф. В итоге билет на самолет сгорел. У нас штрафы большие, они не соответствуют зарплате. Вы защищаете интересы какой-то компании», — сказал он.

Начальник ГУОБДД Азамат Исраилов ответил, что по законопроекту, если человек уедет с места ДТП, его лишат водительского удостоверения. Однако если водитель довезет пострадавшего до больницы, эта норма не будет на него распространяться.

«Сейчас, если водитель нарушил ПДД, но оплатил штраф в течение 10 дней, действует скидка 70 процентов. Например, если штраф составляет 1 тысячу, водитель может в течение положенного срока оплатить 300 сомов. Мы продлеваем этот срок на один месяц. В части сгоревших билетов признаем, что проблема есть. Система ЕРН сейчас в ведении Генпрокуратуры. Надзорный орган пытается облегчить выплату штрафов, разрабатывается проект», — объяснил Азамат Исраилов.