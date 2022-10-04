Глава Фонда госимущества опроверг информацию о сдаче в аренду аэропортов

Информация о том, что аэропорты Бишкека и Оша сдадут в аренду на 49 лет, не соответствует действительности. Об этом на заседании парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству сообщил глава Фонда по управлению госимуществом Мирлан Бакиров.

Ранее о том, что аэропорты Бишкека и Оша хотят сдать в аренду, заявил депутат Шайлообек Атазов.

По его словам, между Международной финансовой корпорацией (IFC) и Министерством экономики и коммерции есть соглашение.

«Информация, что аэропорты сдали в аренду, неправильная. В то же время есть предложения по инвестициям. Предложения озвучили Турция, ОАЭ, РФ. Каждое предложение будет рассматривать рабочая группа, свое решение они объявят», — сказал Мирлан Бакиров.

