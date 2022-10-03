Депутат считает, что законопроект по выдаче оружия нужно рассматривать закрыто

Сегодня на заседании парламентского комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции депутаты рассматривают изменения в пакет законопроектов «О мобилизационной подготовке и мобилизации в КР», «О всеобщей воинской обязанности граждан КР, о военной и альтернативной службах», «Об оружии» и «О пограничных уполномоченных».

Законопроектом предусматривается выдача оружия пограничным упономоченным, охотникам. Кроме того, документ предусматривает добровольную мобилизацию. Это значит, что каждый кыргызстанец, не имеющий судимости и психически здоровый, может добровольно идти защищать родину.

«Ранее с инициативой о выдаче оружия выходили два депутата — Улан Бакасов и Жанар Акаев. Но в итоге мы объединили все предложения и внесли изменения в четыре законопроекта. Мы не говорим, что завтра всех вооружим. Мы убрали бюрократическую процедуру. Есть нормы и порядки, которые определят Минобороны, Погранслужба и МВД. Человек, который хочет служить, должен соответствовать определенным требованиям. Вооружить предлагается людей, которые умеют стрелять, это могут быть и охотники, которым по 65-70 лет. Кроме того, есть молодые люди, которые отслужили, но в определенное время готовы защищать родину. Они тоже могут добровольно мобилизоваться», — сказал нардеп Марлен Маматалиев.

Его коллега Адахан Мадумаров заявил, что законопроект нужно поддержать. Вместе с тем, по его словам, возрастных ограничений для выдачи оружия и добровольной мобилизации быть не должно.

«Действительно, возрастных ограничений быть не должно. Кто-то, может, будет резать мясо, кто-то склад охранять. Например, в селе Сары-Могол у моего отца есть друг, ему 85 лет. Этот человек поднимается так высоко и стреляет так метко, как даже я не могу. Каждый должен служить по возможности», — сказал Адахан Мадумаров.

Он предложил внести рассмотрение законопроекта на следующее заседание и обсудить его в закрытом режиме.

Председатель комитета Чингиз Айдарбеков ответил, что депутаты должны работать в рамках закона. По его словам, никакой государственной тайны или информации для личного пользования в документе нет, поэтому его нужно рассматривать открыто.