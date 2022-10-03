Шайлообек Атазов предлагает пересмотреть срок службы в армии

Сегодня на заседании парламентского комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции депутаты рассматривают изменения в пакет законопроектов «О мобилизационной подготовке и мобилизации в КР», «О всеобщей воинской обязанности граждан КР, о военной и альтернативной службах», «Об оружии» и «О пограничных уполномоченных».

Начальник Генштаба Минобороны Эрлис Тердикбаев сообщил, что альтернативная служба сейчас проходит по плану. По его словам, нельзя призывать всех лиц, достигших 18 лет, на срочную службу.

«Есть определенное число людей, которых мы призываем на действительную военную службу, для остальных предусмотрена альтернативная. Призыв идет, исходя из потребности. Например, если требуется 50 тысяч человек на срочную службу, еще 40 тысяч проходят альтернативную», — сказал Эрлис Тердикбаев.

Нардеп Шайлообек Атазов заявил, что служить в армии и охранять границу идут дети бедняков, а дети богатых людей проходят альтернативную службу. «Нужно новые нормы вводить. Кроме того, должны служить представители всех национальностей: русские, узбеки, дунгане, уйгуры. Вы, Минобороны, призывайте всех. Также нужно пересмотреть срок службы в армии, будет служить человек один год или полтора года», — заметил он.