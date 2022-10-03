Депутат предлагает скидываться по 200 сомов на приобретение военной техники

Сегодня на заседании парламентского комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции депутаты рассматривают изменения в пакет законопроектов «О мобилизационной подготовке и мобилизации в КР», «О всеобщей воинской обязанности граждан КР, о военной и альтернативной службах», «Об оружии» и «О пограничных уполномоченных».

Нардеп Шайлообек Атазов призвал коллег поддержать законопроект. Вместе с тем он предложил работающим гражданам отчислять с зарплаты по 200 сомов на приобретение военной техники.

«В Налоговый кодекс надо внести изменения. В частности, я предлагаю всем гражданам с 18 лет скидываться с зарплаты на покупку военной техники по 200 сомов. Например, если 1 миллион человек работают и они будут отчислять по 200 сомов ежемесячно, в бюджет будет поступать 200 миллионов сомов. Это нужно сделать на пять лет. Деньги пойдут не на еду и обмундирование, а на вооружение. Я думаю, каждый патриот страны согласен с этим», — сказал Шайлообек Атазов.