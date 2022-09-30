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Власть

Это были инвестиционные деньги. Алмазбек Бейшеналиев о своем задержании

Министр образования и науки Алмазбек Бейшеналиев, подозреваемый в вымогательстве взятки, прокомментировал свое задержание.

По его словам, деньги на кадрах оперативной съемки предназначались для инвестиций. Их передали иностранные инвесторы.

«Скоро все станет известно. На следствии я все написал. Не переживайте. Я невиновен», — сказал министр.

28 сентября стало известно, что Алмазбек Бейшеналиев задержан по подозрению в получении взятки в размере $110 тысяч. Деньги якобы вымогал за зачисление иностранных студентов в отечественные вузы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/246795/
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