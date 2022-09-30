Депутат озаботилась незаконнорожденными детьми и матерями-одиночками

Сегодня на выездном заседании парламентской фракции «Ата Журт Кыргызстан» депутат Надира Нарматова заявила, что Министерство труда, социального обеспечения и миграции должно разработать специальную программу для матерей-одиночек.

По ее словам, по статистике, в 2019 году на свет появилось 23 тысячи законнорожденных детей, а 16 тысяч — незаконнорожденных.

«У кыргызов есть традиция знать свои семь поколений. Не то что семь прадедов, одного отца теперь дети не знают. Они считаются рожденными от матери-одиночки. Раньше говорили: «в подоле принесла». Получается, что у нас число кыргызов от тех, кто в подоле принес, увеличивается. Потом такие дети вырастают злыми. Они свою агрессию на матерях срывают и говорят: «найди моего отца». Вы должны специальную программу разработать для матерей-одиночек. Сейчас матери-одиночки в каждой семье. Это наша национальная трагедия», — сказала Надира Нарматова.