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Власть

Президенты Таджикистана и Туркменистана не стали подписывать договор о дружбе

Президенты Таджикистана и Туркменистана Эмомали Рахмон и Сердар Бердымухамедов не подписали сегодня итоговый договор 4-й Консультативной встречи глав стран Центральной Азии, прошедшей в Чолпон-Ате. Об этом сообщила пресс-служба главы Кыргызстана.

В пояснении говорится, что Душанбе и Ашхабад присоединятся к Договору о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве после завершения всех внутригосударственных процедур.

Ранее заявлялось, что документ должен положить начало сближению государств региона вне рамок ЕАЭС и без участия каких-либо дополнительных акторов.

Спорные вопросы между собой договорившиеся страны обязаны будут решать в рамках договора и исключительно путем диалога, в том числе посредством создания соответствующих механизмов взаимодействия в случае необходимости.

В проекте договора также говорится о запрете государствам региона использовать военную силу друг против друга.

Соглашение заключается на неопределенный срок, любая страна может выйти из него письменным уведомлением. Депозитарием документа является Казахстан.

Первая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии прошла в Нур-Султане (2018), вторая — в Ташкенте (2019). В 2020-м саммит планировалось провести в Кыргызстане, но из-за пандемии коронавируса его отложили на год, и в августе 2021-го Туркменистан принимал соседей у себя.
Ссылка: https://24.kg/vlast/240240/
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