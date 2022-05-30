Документ о продлении моратория на аренду земли в Бишкеке отправили на доработку

Мораторий на аренду земельных участков под объекты облегченного типа в Бишкеке не продлили. Решение принято на заседании сессии БГК.

После долгих обсуждений депутаты вернули документ мэрии, чтобы департамент по управлению муниципальным имуществом совместно с акимиатами и Бишкекглавархитектурой доработали постановление с учетом всех замечаний и внес на следующую сессию.

БГК обсудил вопрос продления моратория на предоставление в аренду земельных участков под объекты различного назначения. Известно, что по предложению БГК значительно сокращен список улиц, на которые распространяется мораторий — с 57 до 34. Кроме того, снимается мораторий на установку LED-экранов.