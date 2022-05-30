Путин не возражает. Садыр Жапаров рассказал о строительстве железной дороги

Садыр Жапаров рассказал, когда начнется строительство железной дороги Узбекистан — Кыргызстан — Китай и почему вопрос не решался на протяжении 20 лет.

В интервью президента спросили, правда ли, как отмечали эксперты, что российская сторона выступала против строительства железной дороги и какова истинная причина.

«Действительно, вот уже 20 лет, как мы пытаемся строить эту дорогу. Но строительство никак не начиналось. До этого никто не мог объяснить России, что эта железная дорога нам нужна как вода. Недавно на саммите ОДКБ полчаса говорил на эту тему с Владимиром Владимировичем (Путиным. — Прим. 24.kg). В конце он понял, что железная дорога очень нужна, и сказал, что не возражает. Сказал, если вам надо, то стройте. Даст бог, если в этом году завершат проект, то начнем в следующем году. Проект готовится с участием трех сторон. Если построят дорогу, то мы выйдем из «тупикового» государства и станем транзитной страной. Появятся рабочие места. Экономика взлетит. Только вчера переживали, как будем закрывать внешний долг. Теперь появится еще один финансовый источник, помимо «Кумтора», — сказал Садыр Жапаров.

По данным кабмина, строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан начнется осенью.