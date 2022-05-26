Творю что хочу. Как мэрия лишает бишкекчан права контролировать чиновников

Мэрия Бишкека передала на общественное обсуждение законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере местного самоуправления. Документ вызвал в обществе жаркие споры.

Он фактически лишает депутатов БГК, представляющих горожан, возможности контролировать деятельность муниципалитета и его структурных подразделений, объявлять вотум недоверия мэру и его заместителям.

По сути, городской кенеш превратится в свадебного генерала.

Известно, что законопроект начали разрабатывать еще при прошлом градоначальнике Айбеке Джунушалиеве. Он просидел в кресле полгода, но практически ничем не запомнился горожанам.

Как все начиналось

Разве что именно при нем отношения двух ветвей местной власти накалились настолько, что стали предметом обсуждения жителей столицы. Тогда глава аппарата муниципалитета обратился с письмом на имя председателя БГК с просьбой не приглашать вице-мэров, руководителей структурных и территориальных подразделений на заседания постоянных комиссий. Депутатам это не понравилось.

«Складывается впечатление, что Бишкекский горкенеш хотят превратить в какой-то безмолвный, безвольный, бесправный принтер, который по указке мэрии будет выносить необходимые им заключения», — заявил тогда лидер фракции «Социал-демократы» Кадырбек Атамбаев.

БГК потребовал уволить чиновника, однако Айбек Джунушалиев этого не сделал. Он заявил, что письмо неправильно истолковали.

«Если будет требоваться мое участие, я готов прийти. Если речь идет о программах, концепциях, бюджете, то, конечно, руководители структурных подразделений и вице-мэры должны участвовать, это правильно. Но когда приглашаете структурные подразделения и спрашиваете об их оперативной деятельности, то это и по закону уже неправильно. БГК не может вмешиваться в оперативную деятельность. Если что-то будет экстренное, то, конечно, присутствие руководства уместно. Я еще раз повторюсь: отчеты предоставляться будут. Я готов их делать по закону по итогам года, месяца, квартала, если угодно», — сказал Айбек Джунушалиев.

Под покровом тайны

В итоге стороны нашли консенсус, руководитель аппарата мэрии остался при должности, а депутаты продолжили приглашать руководителей подразделений «на ковер».

Но затишье оказалось мнимым, а муниципалитет начал разрабатывать законопроект, урезающий функции Бишкекского горкенеша.

При этом в самом столичном парламенте о документе не знали. Например, председатель БГК Куванычбек Конгантиев узнал об инициативе мэрии сократить полномочия городских депутатов, только когда законопроект вынесли на обсуждение.

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«Конечно, мы не со всем согласны. По Конституции представительные органы осуществляют контроль за исполнительными органами местного самоуправления, в частности муниципалитетом. А данный законопроект подразумевает именно сокращение функций контроля. В то же время остались незатронутыми те нормы, которые необходимо сегодня менять: это и коалиционные соглашения, и фракционные договоренности, и фракции. Это все надо приводить в соответствие», — отметил он.

В нарушение Конституции

Лидер фракции «Социал-демократы» Кадырбек Атамбаев назвал внесение законопроекта незаконным.

По статье 85 Конституции правом законодательной инициативы обладают только президент, кабинет министров, 10 тысяч избирателей, депутаты Жогорку Кенеша, Верховный суд и генеральный прокурор.

«В этом перечне муниципалитета нет, и нелепа сама подпись мэра под справкой-обоснованием к законопроекту», — сообщил депутат.

С ним согласен и Феликс Кулов, который в 1998-1999 годах был градоначальником.

«Во-первых, мэрия не имеет права законодательной инициативы. Второй момент, на который я хотел бы обратить внимание: муниципалитет предлагает очень сильно сократить полномочия депутатов городского кенеша. Я считаю, что это неправильно. По одной простой причине. Депутаты избираются всенародно, а руководители мэрии назначаются сверху, главой государства. Поэтому должен быть баланс», — заявил он.

Если у депутатов не будет никаких полномочий, то вообще горкенеш как таковой не нужен. Феликс Кулов

Он добавил, что депутаты во время выборов получают наказы избирателей, дают обещания, и жители рассчитывают, что в городском кенеше будут решать их проблемы.

«Через депутатов горожане могут осуществлять контроль за исполнением своих наказов. В этом вопросе, конечно, может быть конфликт интересов, какое-то противостояние с мэрией. Но это нормально. Муниципалитет выполняет свои задачи, но при этом должен учитывать интересы горожан. Для этого горкенеш как представительный орган населения должен исполнять свои контрольные функции. Я считаю, что инициатива мэрии неправильная», — подытожил Феликс Кулов.

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Представительница общественного фонда «Наше право», который занимается защитой прав бишкекчан, Светлана Антропова считает: принятие закона приведет к тому, что мэрия будет творить все, что хочет, и никто с нее не спросит.

«Муниципалитет не может работать сам по себе, его работу должны контролировать горожане. Они это делают через представительный орган — избранных депутатов городского кенеша. Мы их избирали, чтобы они вели контроль за деятельностью исполнительного органа. Поэтому я считаю, что мэрия сейчас вносит незаконные инициативы», — отметила она.

Это будет продолжаться до тех пор, пока бишкекчане не будут сами избирать мэра. Муниципалитет — это местная власть, которая должна работать для города и горожан. Светлана Антропова

Сама мэрия нарушений законодательства страны не видит. Чиновники утверждают, что внесли проект для общественного обсуждения в соответствии с законодательством. Главная цель документа — приведение Закона «О статусе столицы» в соответствие с Конституцией, действующим законодательством в сфере местного самоуправления и устранение имеющихся пробелов и коллизий. В нем исключены нормы, которые не соответствуют Закону «О местной государственной администрации и органах местного самоуправления».