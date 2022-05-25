Новая схема Ширшова. Депутат подозревает, что доллары и евро вывозят из страны

Из Кыргызстана вывозят доллары в обмен на российские рубли. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Жанар Акаев.

По его словам, бывший председатель завода «Дастан» Алексей Ширшов разработал схему на валютном рынке.

«Есть информация, что евро и доллары в дефиците, потому что Россия не может вывозить валюту из страны, поэтому по специальной схеме делает это через Кыргызстан. Рубль поступает в КР, здесь его легализуют и через другие страны обменивают на евро и доллары. Насколько вы знаете, Финразведка арестовала $100 тысяч Кыргызско-Швейцарского банка. Это еще одна схема самого достойного и многоталантливого Ширшова. Идет ли борьба против этого? На мой запрос Нацбанк не ответил, ссылаясь на государственную тайну», — сказал Жанар Акаев.

Заместитель председателя Нацбанка Нурбек Жениш ответил, что принято временное решение выдавать переводы в сомах или по валюте государства-отправителя.

Отметим, что в Кыргызстане официальный курс доллара снижается каждый день. Однако купить их в банках и обменных пунктах почти невозможно, либо в очень ограниченных суммах.