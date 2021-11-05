Выборы-2021. В Бишкеке главу МТУ заподозрили в использовании админресурса

Координационная группа оперативного реагирования начала проверку информации о злоупотреблении административным ресурсом в Бишкеке. Об этом сообщает ЦИК.

Отмечается, что в группу поступила информация о нарушении избирательного законодательства со стороны начальника МТУ-9 Октябрьского района Бишкека Р.Ш.Давуза.

«В информации указано, что глава оказывает давление на жильцов домов, относящихся по территории к МТУ, в поддержку кандидата в депутаты от политической партии «Ишеним» Р.К.», — говорится в сообщении.

Отметим, что в зарегистрированном списке партии «Ишеним» нет кандидата с подобными инициалами. В реестре жалоб и нарушений указывается, что речь идет о Руслане Кыдырмышеве. Но в данных ЦИК указано, что он баллотируется в порядке самовыдвижения в Октябрьском округе № 28.

Информация направлена для проверки указанного факта и дачи правовой оценки в МВД, КГОР Октябрьского ОИК № 28.