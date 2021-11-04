В ЦИК напомнили об ответственности за нарушение сантребований во время агитации

В Центризбиркоме напомнили, что несоблюдение санитарных требований во время предвыборной агитации влечет ответственность. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

По ее данным, во время предвыборной агитации должен соблюдаться алгоритм, разработанный ЦИК совместно с Министерством здравоохранения. В частности, распространять агитационные материалы (буклеты, газеты, диски, флажки, значки и другие) можно только в масках и одноразовых перчатках.

«Рекомендуется проводить агитационные мероприятия с использованием телевидения, радио, аудио- и видеоформатов в режиме онлайн. Офлайн встречи — проводить вне помещений (на открытом воздухе) с учетом требований о недопустимости массового скопления людей», — отметили в ЦИК.

При этом кандидаты, политические партии при проведении встреч как внутри помещений, так и вне их должны предварительно оповестить госорганы, органы местного самоуправления и территориальные органы госсанэпиднадзора о месте и времени проведения встреч и обязаны обеспечить:

проведение предварительной тщательной влажной уборки и дезинфекции помещений для встреч с избирателями;

бесконтактный температурный контроль участников агитационного мероприятия у входа в помещение/территорию для встреч с избирателями;

обработку рук участников агитационного мероприятия у входа в помещение/территорию антисептическими средствами;

использование масок, перчаток и других средств индивидуальной защиты всеми участниками в течение всего периода агитационного мероприятия;

соблюдение дистанции между участниками агитационного мероприятия — не менее 1,5-2 метров;

установку рециркулятора для дезинфекции воздуха, в случае их отсутствия обязательное проветривание помещения каждые 30 минут в течение 15 минут. В случае, если наружная температура окружающей среды составляет выше 18 градусов, предусмотреть постоянное проветривание помещений, исключив сквозное проветривание.

«Алгоритм действий по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности и защиты здоровья граждан неукоснительно должен соблюдаться всеми участниками избирательного процесса. Невыполнение требований влечет ответственность, предусмотренную законодательством, в том числе Кодексом о нарушениях», — отметили в ЦИК.

Напомним, выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.