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Власть

Заемщики не могут вернуть залог. В парламенте вновь критикуют Нацбанк

Национальный банк Кыргызстана не контролирует выполнение законодательных обязательств коммерческих банков. Об этом на заседании рабочей группы комитета парламента по бюджету и финансам сообщил представитель пострадавших заемщиков банков Абдумалик Кудайбердиев.

По его словам, Нацбанк и судебные органы всегда встают на защиту коммерческих банков.

«После выплаты половины кредита банки должны поменять залог, потому что сумма займа уже снизилась. Так написано в законе. Но НБ КР не контролирует выполнение этой нормы», — отметил Абдумалик Кудайбердиев.

Многие, даже выплатив долг, не могут вернуть свои дома. «У меня таких, например, четыре женщины. Мы считаем, что банки и соответствующие органы работают в сговоре», — сказала пострадавшая Светлана Жумадылова.
Ссылка: https://24.kg/vlast/212630/
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