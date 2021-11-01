В Кыргызстане собираются построить деловой центр «Бишкек-Сити»

Президент Садыр Жапаров подписал Указ «О создании Государственной дирекции по реализации проекта «Строительство международного делового центра «Бишкек-Сити». Об этом сообщила его пресс-служба.

Согласно документу, дирекцию создают на время строительства центра для улучшения социально-экономической ситуации, привлечения инвестиций и развития инфраструктуры Бишкека. Она выступит заказчиком разработки технико-экономического обоснования, проектирования и строительства центра.

«Такой подход полностью соответствует новой экономической политике, инициируемой президентом. Он предусматривает создание конкурентоспособной цифровой экономики, формирование благоприятных условий для развития предпринимательства, применение инновационных и энергосберегающих технологий, устойчивое развитие регионов. «Бишкек-Сити» призван стать крупнейшим деловым, культурным и архитектурным центром в Центральной Азии, совмещающим интересы кыргызских и зарубежных компаний, в том числе бизнес-структур. Деловой центр станет площадкой для воплощения инвестиционных проектов и местом концентрации производственных мощностей», — заверили в пресс-службе главы государства.