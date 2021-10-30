Садыр Жапаров поручил закончить строительство «Алтын балалыка» до 1 июня

Садыр Жапаров посетил медико-реабилитационный комплекс «Алтын балалык». Об этом сообщила пресс-служба президента.

По ее данным, глава государства ознакомился с работой комплекса и ходом строительства, осмотрел медицинские помещения и палаты.

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев сообщил, что комплекс предназначен для восстановления и укрепления здоровья детей и матерей из отдаленных районов страны, сирот и малообеспеченных семей.

Садыр Жапаров отметил, что каждое отделение центра должно быть оснащено современным медицинским оборудованием, поручил ускорить строительство и к 1 июня 2022 года ввести в эксплуатацию медико-реабилитационный комплекс.

Комплекс не достроили из-за нехватки денег. 19 марта глава государства поручил начать его реконструкцию.

В октябре прошел благотворительный марафон по сбору средств для центра. Собрали 30 миллионов 90 тысяч сомов.

Комплекс состоит из 8 блоков, в которых должны быть аллергологическое, онкологическое, пульмонологическое, акушерско-гинекологическое, педиатрическая хирургия, функциональная диагностика и неврологическое отделения. В комплексе предусмотрены спальные блоки, клинические лаборатории, пищеблок, прачечная, и должны установить магнитно-резонансный томограф.

В настоящее время на базе поликлинического отделения успешно функционирует Центр инновационной кардиохирургии, где бесплатно за счет благотворительных фондов прооперированы пять пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Амбулаторно принято 42 пациента, из них двоим оказана экстренная медицинская помощь. Центр оснащен необходимым медицинским оборудованием, которое позволяет проводить необходимый комплекс лечебно-диагностических процедур.

Открыто отделение соматики детей на 10 коек Национального центра охраны материнства и детства.

В ближайшее время специалисты Кыргызского научного центра репродукции человека будут принимать и консультировать женщин с гинекологическими заболеваниями в консультативно-диагностическом отделении. Будут функционировать пять кабинетов: УЗИ, манипуляционная, процедурная и два кабинета врачей для приема женщин. «Если ввести комплекс полностью в работу, он сможет одновременно принимать 500 детей с матерями, в том числе из зарубежных стран», — отметили в пресс-службе.

«Дети — самое ценное, что есть у нас. Забота о здоровье наших маленьких граждан — это все равно, что закладывать фундамент успешного будущего всей страны», — сказал глава государства, подчеркнув необходимость создания всех условий в стране для получения детьми качественной медицинской помощи.